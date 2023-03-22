Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu

Trabzonspor’un efsanelerinden Ünal Karaman ve eski başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz, İYİ Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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Sürenin dolmasına kısa süre kala eski futbolcu Ünal Karaman, İYİ Parti’ye aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Trabzonspor’un efsanelerinden olan ve spor hayatını teknik direktör olarak sürdüren Karaman’ın Konya’dan aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Hasan Yılmaz. (AA)

İYİ Parti’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan bir diğer isim eski başbakan Mesut Yılmaz in oğlu Hasan Yılmaz oldu. Hasan Yılmaz’ın Rize’den aday olabileceği kaydediliyor.