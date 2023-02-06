Gökhan Zan gözyaşları içinde yardım istedi: Su yok, kimse yok, sesimizi duyun

Galatasaray ve Beşiktaş’ta forma giyen eski mili futbolcu Gökhan Zan, Hatay’a yardım gelmediğini belirterek gözyaşları içinde yardım istedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 1651 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay. Bölgedekiler, Hatay’a yardım gitmediğini belirterek yardım çağrısında bulunuyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in ardından Hatayspor’da yardımcı antrenörlük yapan eski fubolcu Gökhan Zan da sosyal medya hesabından video paylaşarak yardım istedi.

Gözyaşları içinde insanların çok zor durumda olduğunu aktaran Zan, internet ve suyun olmadığını, her taraftan çığlık sesleri geldiğini söyledi.

“Ne olur sesimizi duyun” diyerek acil yardım çağrısında bulunan Zan, şöyle konuştu: “Çok kötüyüz. Hatay çok kötü, insanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor yardım için. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Terk edilmişiz Hatay olarak. Sesimizi duyuramıyoruz. İnternet yok, hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun başka bir şey istemiyorum. Çok zorlanıyoruz. Yardım yok, su yok, kimse kimseye ulaşamıyor. Hatay dışındaki kişiler ne olur sesimiz olun.”