Erdoğan: Bir yılda 650 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan, depremin etkilediği 11 ilde bir yılda 650 bin konutu inşa ederek, hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Görsel: NTV

Erdoğan katıldığı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaya depremlerden sonraki çalışmalara ilişkin bilgi vererek başlayan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Yarın inşallah temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim muvaffak etsin. Böyle bir yıkımın karşısında Türkiye’den daha hızlı refleks gösterecek başka bir ülke yok.

*Polis, asker, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Madencilerden yeraltı çalışmalardan büyük kabiliyetleri var. Kendilerinden çok istifade ettik. Binlerce iş makinasını, uçağından helikopterine gemisinden İHA’sına kadar depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarmadan enkaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye çalıştık.

*Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olanlar soruşturmada. Bu arada 302 şüpheli tutuklandı. 312 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında olduğu, 64’ünün de öldüğü tespit edildi. 106 mütteahit, 163 yapı sorumlusu, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi. Adli kontroldeki 466 şüpheliden 85’i müteahhit, 56’sı yapı sahibi, 34’ü binada değişiklik yapan kişiler.

*21 Şubat’tan bugüne kadar Gaziantep’te 13 bin 629, Adıyaman’da 2280, Kilis’te 645, Hatay’da 2928, Kahramanmaraş’ta 8773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6644, Elazığ’da 505, Adana’da 1171, Osmaniye’de 1657 ve Dİyarbakır’da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Yine Osmaniye’de 600, Kahramanmaraş’ta 620, Malatya’da 2800, Adıyaman’da 1500, Şanlıurfa’da 300, Gazintep’te 310 ve Kilis’te 93 6223 köy evinin de ihalesi. Toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı.

*Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceğiz.