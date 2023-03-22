Euro 2024 elemelerinde ilk maç yarın

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İlk maç İtalya ile İngiltere arasında.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu’nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20:00’de Ermenistan’a konuk olacak.
Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
23 Mart Perşembe
*C Grubu
22:45 İtalya-İngiltere
22:45 Kuzey Makedonya-Malta
*H Grubu
18:00 Kazakistan-Slovenya
22:45 Danimarka-Finlandiya
22:45 San Marino-Kuzey İrlanda
*J Grubu
22:45 Portekiz-Lihtenştayn
22:45 Slovakya-Lüksemburg
22:45 Bosna Hersek-İzlanda
24 Mart Cuma
*B Grubu
22:45 Fransa-Hollanda
22:45 Cebelitarık-Yunanistan
*E Grubu
22:45 Çekya-Polonya
22:45 Moldova-Faroe Adaları
*F Grubu
22:45 İsveç-Belçika
22:45 Avusturya-Azerbaycan
*G Grubu
20:00 Bulgaristan-Karadağ
22:45 Sırbistan-Litvanya
25 Mart Cumartesi
*A Grubu
17:00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22:45 İspanya-Norveç
*D Grubu
20:00 Ermenistan-Türkiye
22:45 Hırvatistan-Galler
*I Grubu
20:00 Belarus-İsviçre
20:00 İsrail-Kosova
22:45 Andorra-Romanya