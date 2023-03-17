Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar ligi eşleşmeleri belirlendi. (AA)
Şampiyonlar ligi eşleşmeleri belirlendi. (AA)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kurası, İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.


Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan’da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs’ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi’nde final maçı, 10 Haziran’da İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Çeyrek final

Real Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)

Benfica (Portekiz) – Inter (İtalya)

Manchester City (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

Milan (İtalya) – Napoli (İtalya)

Yarı final

Milan (İtalya) – Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) – Inter (İtalya)

Real Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

Fenerbahçe’ye 1-0’lık galibiyet yetmedi: Sevilla çeyrek finalde

SON HABERLER