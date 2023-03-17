Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kurası, İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar 18-19 Nisan’da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs’ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi’nde final maçı, 10 Haziran’da İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek final
Real Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)
Benfica (Portekiz) – Inter (İtalya)
Manchester City (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)
Milan (İtalya) – Napoli (İtalya)
Yarı final
Milan (İtalya) – Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) – Inter (İtalya)
Real Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)