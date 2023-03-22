RTÜK yine ceza yağdırdı: Demirtaş’ın kitabını tanıtmak suçmuş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapan Halk TV’ye beş kez program durdurma cezası verdi. Tele1 ve FOX TV’ye de para cezası kesildi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter’dan yaptığı açıklamada kurumun seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini belirterek cezaları şöyle aktardı:

*RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye ‘suçluyu övmek’ten yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası verdi. ‘Bazı kitaplar bombadan daha tesirli’ olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi…

*Yine Halk TV’ye, Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke!

*RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…

*Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesini ‘küçük düşürme’ sayan RTÜK, FOX TV’ye yüzde 3 para cezasını uygun gördü! İktidar belediyesi eleştirilemeyecek…

*Tele1’e de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandı.

Ne olmuştu?

Halk TV programcısı Serhan Asker, depremler ve selden etkilenen Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında, Demirtaş’ın son öykü kitabı ‘Dad’dan bahsettiği için hedef gösterilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin provokatif yayınlar yaptığını ve bu nedenle inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kuralların belli olduğunu ama Halk TV’nin buna uymadığını savunmuştu.

Şahin, Demirtaş’ı da hedef alarak, “Silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez“ demişti.

Demirtaş’tan yanıt gecikmemişti: “Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni yedi yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış ‘tirsonekler’siniz”