MHP’li Ataman, Gazeteci Serhan Asker’i hedef gösterdi: Bölgeden uzak tutulmalı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, programda HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni kitabını tanıtan gazeteci Serhan Asker’i topa tuttu.

İsmet Büyükataman. (AA)

Halk TV sunucusu Asker, depremzedelerin sorunlarını aktarmak için Adıyaman’a gitti. Asker, depremler ve selden etkilenen Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında, Demirtaş’ın son öykü kitabı ‘Dad’dan bahsetti.

Kitabı keyifle okuduğunu söyleyen Asker, şunları dedi: “Selahattin Demirtaş cezaevinde beşinci kitabını yazdı herhalde. Üretim, üretim, üretim. Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği ‘Dad’ öykü kitabı, büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş’a. Aynı zamanda cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi veren herkesi de buradan kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını, cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara, hükümlülere gönderiyoruz.”

Asker, bu sözleri nedeniyle sosyal medyada ‘troller’in diline düştü.

CHP yandaşı Halk TV'de Adıyaman'daki depremzede çocuklara Selahattin Demirtaş'ın kitabı tavsiye edildi:



"Cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi veren herkesi kucaklıyoruz." pic.twitter.com/LQSL6ul1wt — Ebabil Harekâtı (@EbabilHarekati) March 18, 2023

Saatler ilerledikçe iktidar yanlısı medya da Asker’i hedef göstermeye başladı. Bunun ardından bir çıkış da MHP’li Ataman’dan geldi.

Ataman’ın paylaşımları şöyle:

“Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP’nin yandaş kanalı Halk TV’nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.

Depremi fırsata çevirip terör propagandası yapan, çocuklarımızın istismar etmeye, tertemiz zihinlerini kirletmeye yeltenen bu kepaze anlayış kesinlikle bölgeden ve çocuklarımızdan uzak tutulmalı, çocuklarımızı istismar etmelerine izin verilmemelidir.”