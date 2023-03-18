Demirtaş’tan RTÜK başkanına yanıt: Boş herif, yalan söyleme

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ”Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme” sözleriyle tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Halk TV’de, dün akşam Seda Selek’in sunduğu ‘Perdenin Önü Arkası’ programına katılan Holloway Londra Üniversitesi öğretim üyesi Mashuq Kurt, AKP’nin, HÜDA-PAR ile ittifak kurmak istemesini değerlendirmişti.

Kurt, programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değil Osmanlı’nın dahi, Kürtlere yönelik siyasetinde hep benzer bir şey var. Bir şekilde ikilik dediğimiz bir eksende oluşan, menfaat gruplarından daha zayıf olanın daha güçlü olana karşı destekleme. Sömürgeci güçler de Afrika’da, Asya’da ve benzeri yerlerde yaptılar. Son tahlilde şunu söyleyebilirim: AK Parti, Kürt trenini kaçırdı, geçmiş olsun.”

Yine Halk TV programcısı Serhan Asker, depremler ve selden etkilenen Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın son öykü kitabı ‘Dad’dan bahsettiği için hedef gösterilmişti.

Bunun üstüne Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin ‘provokatif’ yayınlar yaptığını ve bu nedenle inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, Demirtaş’ı da hedef alarak şunları söylemişti: “Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır.“

Demirtaş’tan yanıtsa gecikmedi. Demirtaş, Şahin’e şöyle seslendi: “Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni yedi yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız. Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış ‘tirsonekler’siniz”