RTÜK başkanı, Halk TV’nin yayınlarını ‘kabul edilemez’ buldu: İnceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin provokatif yayınlar yaptığını ve bu nedenle inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin. (AA)

Şahin, seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kuralların belli olduğunu ama Halk TV’nin buna uymadığını savundu.

Şahin’in Twitter hesabındaki ilgili paylaşımı şöyle:

“Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır.“

Ne olmuştu?

Halk TV’de, dün akşam Seda Selek’in sunduğu ‘Perdenin Önü Arkası’ programına katılan Holloway Londra Üniversitesi öğretim üyesi Mashuq Kurt, AKP’nin, HÜDA-PAR ile ittifak kurmak istemesini değerlendirmişti.

Kurt, programda şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değil Osmanlı’nın dahi, Kürtlere yönelik siyasetinde hep benzer bir şey var. Bir şekilde ikilik dediğimiz bir eksende oluşan, menfaat gruplarından daha zayıf olanın daha güçlü olana karşı destekleme. Sömürgeci güçler de Afrika’da, Asya’da ve benzeri yerlerde yaptılar. Son tahlilde şunu söyleyebilirim: AK Parti, Kürt trenini kaçırdı, geçmiş olsun.”

Yine Halk TV programcısı Serhan Asker, depremler ve selden etkilenen Adıyaman’dan yaptığı canlı yayında, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın son öykü kitabı ‘Dad’dan bahsettiği için hedef gösterilmişti.