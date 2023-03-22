Akşener’den AKP’li Özlem Zengin’e ‘amasız, fakatsız’ destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadına şiddetele mücadeleyi hedefleyen kanunu savunduğu için parti tabanı tarafından hedef gösterilen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e ‘amasız, fakatsız’ desteğini duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini istemiş, Zengin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık’tan itiraz gelmişti. İkilinin bu tutumu parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan önceki gün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklayınca, Zengin bir kez daha topa tutulmuştu.

AKP’li vekil daha sonra katıldığı bir televizyon programında ‘kadın olduğu için’ hedef alındığını, ‘aynısını bir erkek vekil söylese hedef alınmayacağını’ söylemişti.

‘Bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor’

Bugün partisinin grup toplantısında Zengin’in bu sözlerini hatırlatan Akşener, özetle şunları söyledi:

*Evet. Yüzde yüz. Kesinlikle doğrudur. Tıpkı bu ülkede yaşayan, konuşan, doğruları savunan her kadın gibi Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor.

*İdeolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor. Korkmayan, susmayan, inandıklarını savunan, pes etmeyen ve inatla doğruları konuşmaktan vazgeçmeyen kadınlar mobbinge, lince, tacize, hakarete, iftiraya uğruyor.

‘6284’ün tartışılmasına izin vermeyeceğiz’

*Biz bu ikiyüzlülüğün farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için söylediklerimizin birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için tepkilerimizi sindirimediklerinin farkındayız.

*Asla razı olmayacağız, susmayacağız, pes etmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını kabul etmediğimiz gibi, 6284’ün tartışılmasına da izin vermeyeceğiz.

*Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ne kadar farklı olursa olsun mesele kadınların davası olduğunda Özlem hanımla da elbette amasız, fakatsız, lakinsiz omuz omuza duracağız.