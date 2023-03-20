AKP’li Özlem Zengin: Saldıranlar azınlık

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), 6284 talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ‘kendisine saldıranların azınlık olduğunu’ savundu.

Özlem Zengin. (AA)

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den gelen itirazlar parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklayınca, Zengin bir kez daha topa tutulmuştu.

Bunun üzerine Halk TV’den Barış Terkoğlu’na konuşan Zengin, şunları dedi: “Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki ‘sade’ kadınlardan ve erkeklerden… Saldıranlar hakikaten azınlık. Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi.”