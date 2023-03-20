Reddedilen AKP’liler Özlem Zengin’e sardı

Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılmayı reddedince AKP’liler partinin grup başkan vekili Özlem Zengin’i hedef aldı.
Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.
HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, YRP’yi de ittifaka davet etmişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı.
Zengin ve Yanık tepki göstermişti
YRP’nin cumhur ittifakına katılmak için 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini talep ettiği öne sürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den buna sert itirazlar gelmiş, iki ismin çıkışları parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.
Özellikle Zengin, hedef gösterilmiş ve partiden atılması çağrısında bulunulmuştu.
YRP’nin ittifaka katılmamasından sonra oklar yine Zengin’e döndü.
AKP Whatsapp gruplarında Özlem Zengin hedef alınırken, Twitter’da da Zengin TT oldu. Yazılanlara göre YRP, ‘Zengin ve zihniyeti’ yüzünden ittifaka katılmadı.