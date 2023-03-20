Reddedilen AKP’liler Özlem Zengin’e sardı

Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılmayı reddedince AKP’liler partinin grup başkan vekili Özlem Zengin’i hedef aldı.

Özlem Zengin. Fotoğraf: AA

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.

HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, YRP’yi de ittifaka davet etmişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı.

Zengin ve Yanık tepki göstermişti

YRP’nin cumhur ittifakına katılmak için 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini talep ettiği öne sürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den buna sert itirazlar gelmiş, iki ismin çıkışları parti tabanında rahatsızlığa yol açmıştı.

Özellikle Zengin, hedef gösterilmiş ve partiden atılması çağrısında bulunulmuştu.

YRP’nin ittifaka katılmamasından sonra oklar yine Zengin’e döndü.

AKP Whatsapp gruplarında Özlem Zengin hedef alınırken, Twitter’da da Zengin TT oldu. Yazılanlara göre YRP, ‘Zengin ve zihniyeti’ yüzünden ittifaka katılmadı.

Reise zarar vermeyi kafasına koymuş kadın kombini: Özlem Zengin pic.twitter.com/otu3reHFln — Misvak Caps (@misvakcaps) March 20, 2023

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı’na katılmayacağını açıkladı. Al şimdi o ‘kırmızı çizgim’ diyerek savunduğun 6284’ünü başına çal. — Özlem Doğan (@ozlemdogan_) March 20, 2023

@ErbakanFatih ve @rprefahpartisi neden #Cumhurİttifakı'na katılmadı diye Erbakan'a ve Yeniden Refah'a kızmadan ve gönül koymadan önce @Akparti'deki bu Özlem Zengin ve @kademorgtr zihniyetli örtülü feministlerin el üstünde tutulmasına ses çıkarıp tepki gösterin! https://t.co/BoSBLXfXqN — Ekrem Özdemir (@shsnmnhsr1) March 20, 2023

Mutlu musun özlem zengin. Tamam sen üstünsün senin beyanın esas oldu. Reise kaybettirdin ama dediğini dedin helal.

Kırmızı çizgini de al istifa et LÜTFEN



Dr. Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi — Osmanbey (@Osmanbey_1453) March 20, 2023

Özlem Zengin artık 6284 ile evinde keyif kahvesi içebilirsin."Fatih Erbakan""Özlem Zengin"#AKPartiyeOyÇok Aaaa Destici — MUHAMMED AKİF SÜSÜN✍🏻 (@AkifSusun) March 20, 2023

Sayın Özlem Zengin @AvOzlemZengin lütfen artık @Akparti ‘nin ve müslümanların yakasından düş.Konuştukça zarar veriyorsunuz.Ya hakikati konuşun yada susun. @RTErdogan — murat kaya (@muratkaya16) March 20, 2023

https://twitter.com/Fikri_mce/status/1637785224669982723?s=20

Fatih Erbakan bugün Cumhur ittifakına katılmıyorsa özlem zengin gibilerinin varlığındandır. Bu ak partiye de millete de eksi yazar. — Zarif (@Halolurustad) March 20, 2023

6284 kırmızı çizgimizdir diyen başta Özlem Zengin ve Derya Yanık olmak üzere Ak Parti’ye verdikleri zarar sebebiyle derhal İstifa etmelidirler.



Bizim gördüklerimizi onlarda çok iyi görüyorlar. İSTİFA — Murt B (@murtby61) March 20, 2023