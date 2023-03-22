Bakan Kurum: 46 bin konutun yapımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 327 konutun yapım sürecinin başladığını söyledi.

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18 Mart itibariyle 11 şehirde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin bina incelendi. 883 bin bağımsız birimden (ev, dükkan vb.) 301 bin bina yıkık, acil yıkılacak (ağır hasarlı) ve orta hasarlı.

Bakanın verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybedenler için üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konut inşa edilecek.

46 bin 327 konutun inşasına başlandığını belirten Kurum, şunları söyledi: “Yarın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş’ta depremin merkez üssü hem Pazarcık’ta hem Dulkadiroğlu’nda hem Elbistan’da, Afşin’de tüm illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ta atıyor olacağız.”