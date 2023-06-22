Akşam Postası / 22 Haziran 2023

Merkez Bankası’ndan ‘beklenen’ faiz artışı geldi
Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.
Ekonomistler faiz artırımını yeterli bulmadı
Merkez Bankası’nın toplantı notlarında öne çıkan üç fark
Ekonomist Timothy Ash: Çifte hayal kırıklığı
‘Faiz toto’da kim tutturdu, kim ıskaladı?
Faiz piyasaya yetmeyince Mehmet Şimşek topa girdi
Asgari ücret iki günde 15 dolar eridi
İki gün önce açıklandığında 482 dolara denk gelen asgari ücret, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kurunun artmasıyla yaklaşık 15 dolar eridi. Asgari ücret saat 17:00 itibariyle 467 dolar.
Titanik seferi: Kaybolan denizaltıda oksijenin bittiği değerlendiriliyor
Titanik batığına sefer düzenlerken kaybolan denizaltında yüksek ihtimalle tüm oksijenin tükendiği değerlendiriliyor.
Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP’den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Faiz artışından sonra döviz kurlarında yükseliş
Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra döviz kurları yukarı doğru hareketlendi. Dolar/TL 24’ü, avro/TL 26’yı geçti.
ABD, laboratuvarda üretilen tavuk etine onay verdi
ABD Tarım Bakanlığı, laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı.
Bakan yardımcıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Fatma Betül Sayan’ın kardeşi yeniden bakan yardımcısı
Muhalif siyasetçiler hakkındaki davalarla bilinen Akın Gürlek, yeniden bakan yardımcısı
Eski TÜGVA başkanı, gençlik ve spor bakan yardımcılığına getirildi
Eğitim bakanı, ‘arkadaşlar’ını yardımcı yaptı
Diyarbakır belediyesinin eski ‘kayyım’ı, içişleri bakan yardımcılığına atandı
Şimşek, eski mesai arkadaşlarını bakan yardımcılığına taşıdı
Ekrem İmamoğlu ‘değişim’ talebinde ısrarcı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de ‘değişim‘ talebine dair mesajlarını sürdürdü.
İzmir’de müzik yasağı ileri alındı, müftü şerh düştü
İzmir valiliği, kent genelindeki 01:00’den sonra müzik yasağını kapalı mekanlar için saat 04:00’e çekti. Açık mekanlar için değişiklik yok.
Danışmanına göre Demirtaş aktif siyasete hemen dönmeli
Danışmanı Zınar Karavil, Selahattin Demirtaş’ın aktif siyasete dönüp dönmeyeceğine dair düşüncelerini aktardı.