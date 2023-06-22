Eski TÜGVA başkanı, gençlik ve spor bakan yardımcısı oldu

Eski TÜGVA başkanı Enes Eminoğlu, gençlik ve spor bakan yardımcısı atandı.

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Bakan yardımcılıklarına yönelik atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gençlik ve spor bakanlığına atanan isimler şöyle: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu.

Eminoğlu, 2018-2022 arasında TÜGVA başkanlığını yürüttü. Kendisi ayrıca son seçimde AKP’den milletvekili adayıydı.

Ersöz, 2019’dan beri aynı bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev alıyor. Eski güreşçi Yerlikaya da 2018’den gençlik ve spor bakan yardımcısı. Yerlikaya’nın ismi 2020-2021 arasında Vakıfbank yönetim kurulu olarak görev almasıyla da gündeme oturmuştu.

Koçoğlu da aile bakanlığında bakan danışmanı ve müşavir olarak görev aldı. Kendisi ayrıca Yeşilay’ın başkan yardımcısı.