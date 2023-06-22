Bakan yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlıklara toplamda 68 bakan yardımcısı atandı.
Atanan isimler şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlıklara toplamda 68 bakan yardımcısı atandı.
Atanan isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karadeniz’de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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