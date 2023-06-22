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Yaramazlara biraz batar!

Bakan yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Bakanlıklara toplamda 68 bakan yardımcısı atandı.


Atanan isimler şöyle:

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Erdoğan, Şimşek’in dört yardımcısına onay vermiş

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