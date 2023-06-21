Erdoğan, Şimşek’in dört yardımcısına onay vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği dört bakan yardımcısına onay verdiği bildirildi.

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Erdoğan’ın kabineyi belirlemesi sonrası gözler bakan yardımcılıklarına da çevrildi. Bu kapsamda ekonomi koltuğunda oturan Mehmet Şimşek’in yardımcılarını da piyasalar tarafından izleniyor.

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil’in haberine göre Şimşek’in çalışmak istediği dört bakan yardımcısına Erdoğan’dan onay çıktı. Şimşek’in görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle atamalara önem verdiği biliniyordu.

Tüm bakan yardımcılığı atamalarının kısa sürede toplu halde Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.