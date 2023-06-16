Mehmet Şimşek, TÜSİAD’ın önerilerini dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD üyeleriyle toplantısında, normalleşme adımlarına ilişkin önerileri dinledi. TÜSİAD tarafı, toplantının pozitif bir atmosferde geçtiğini ve verimli olduğunu söylüyor.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasa aktörleriyle görüşmeye başladı.

Şimşek bugün TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar, toplantıda TÜSİAD yönetiminin Şimşek’e kapsamlı bir sunum yaptığını bildirdi. Sunumda özellikle son dönemde bankacılık sektörüne getirilen regülasyonlara ağırlık verildi. Atılacak normalleşme adımlarına yönelik TÜSİAD’ın önerileri paylaşıldı.

Mehmet Şimşek, toplantıda daha çok iş dünyasının görüşlerini dinledi. Regülasyonların nasıl tersine çevrilebileceğine dair teknik detayları not aldı.

Toplantı sonrası hem TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, hem de TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Erdoğan ve TÜSİAD

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaman zaman TÜSİAD’ı hedef aldığı biliniyor. Erdoğan geçtiğimiz sene nisanda “TÜSİAD’ın ‘Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz’ diye bir derdi yok. Tam aksine ‘Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz’ diye bir dertleri var” demişti.

Erdoğan, Türkiye’nin NATO’yla Finlandiya ve İsveç ihtilafı konusunda kendisini eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a ”Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz” diye seslenmişti.