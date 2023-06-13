Şimşek’in bankacılarla toplantısı borsada yön belirleyebilir

Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankacılarla yapacağı toplantıdan ve para politikası kurulu toplantısından sonra çıkacak sonuçlara göre borsanın yükselişinin devam edebileceğini dile getirdi.

Kavak, borsada düzeltme riskine de dikkat çekti.

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28 Mayıs sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ama ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu. Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in koltuğa oturmasıyla, borsa yükselişini sürdürdü ve dün tarihi rekor seviye aşıldı.

Borsadaki son durumu Ekonomim’e değerlendiren Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, Şimşek’in bankacılarla yapacağı toplantıdan ve Merkez Bankası’nın haziran toplantısından çıkacak sonuçlara göre borsanın biraz daha artabileceğini dile getirirken ‘düzeltme riskine’ dikkat çekti.

Şimşek’le toplantı

Kavak, şunları söyledi:

*Bu hafta perşembe Mehmet Şimşek önderliğinde banka yöneticileriyle yapılacak toplantıyı önemsiyorum. Toplantı sonrasında bankacılık sektörü üzerindeki ‘palyatif’ regülasyonların kaldırılacağına dair sinyaller alırsak bankacılık endeksinde ve BIST-100’de yeni yükselişler görülebilir. Diğer taraftan, bu toplantı sonrasında palyatif uygulamaların devam edebileceği yönünde bir izlenim ortaya çıkarsa borsada sert satışlar ortaya çıkabilir.

*Bir diğer önemli tarih de Merkez Bankası kararlarını takip edeceğimiz 22 Haziran olacak. Burada da, güçlü bir faiz artırımı yapılır ve piyasa dostu bir politika izleneceğine dair sinyal verilirse yabancı yatırımcının da hızla borsaya dönmesi gündeme gelebilir.

*Dün itibariyle 5730’la yeni gün içi rekor seviyesini test eden endekste ilerleyen süreçte bu rekor seviyenin üzerindeki kapanışların pozitif olacağını düşünmekteyim. Dün görülen kısmi geri çekilmenin devamında oluşabilecek düzeltmelerdeyse 5515 destek seviyesi ilk etapta kritik olacak. Bu tarafta da, 5515 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi, kısa vadede satış baskısının 5315 ve 5200 bölgelerine doğru devamına neden olabilir.