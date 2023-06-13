Uzmanlar yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi?

Phillip Capital yöneticisi Üzeyir Doğan, borsada direnç seviyelerindeki aşağı yönlü düzeltmelerin alım fırsatı olduğunu belirterek ”Yeni bir yükselen trendin hala başlarında olabileceğimiz kanaatindeyiz” dedi.

Fotoğraf: AA

28 Mayıs sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu. Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in koltuğa oturmasıyla, borsa yükselişini sürdürdü ve dün tarihi rekor seviye aşıldı.

Üzeyir Doğan, Dünya’daki yazısında ”BIST’in hem kendi tarihsel ortalamalarına hem de emsallerine kıyasla iskontosunun halen çok yüksek oluğunu düşünüyoruz” diyerek yükselişin sürebileceği öngörüsünü paylaştı.

Doğan şunları söyledi: ”Bu nedenle doğru hamlelerin yapılacağı varsayımıyla biz son yüzde 25’lik yükselişe karşın Borsa İstanbul’da hikâyenin ve dolayısıyla da yükselişin sonuna gelinmediği hatta yeni bir yükselen trendin hala başlarında olabileceğimiz kanaatindeyiz. Teknik olaraksa dün bir kez daha test edilen 5700’ün başta da ifade ettiğimiz gibi güçlü bir hacimle geçilmesi durumunda 6500’ün kısa vadeli yeni hedef konumuna geçebileceğini düşünüyoruz.”

Aynı gazeteden Birol Bozkurt’a konuşan Yatırım Finansman Yönetmen Yardımcısı Onur Kamil Alkan’sa borsanın dolar bazında gidecek çok yolu olduğunu belirterek “Yılbaşında görülen tarihi zirve 5 bin 704 seviyesi 305 dolara tekabül ediyordu. Yeniden bu seviyelerin test edilmesi için mevcut kurla borsanın 7 bin 200 seviyesine yükselmesi gerekiyor” dedi.