Borsa için orta vadede 6500 tahmini

Phillip Capital yöneticisi Üzeyir Doğan, ekonomi yönetiminin doğru adımları atması halinde borsadaki yükseliş potansiyelinin gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. Doğan, borsada orta vadede 6500 sınırının gündeme gelebileceğini belirtti.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

28 Mayıs sonrası borsa, haftaya yükselişle başlamış ancak ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu. Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in koltuğa oturmasıyla, borsa dün de yükselişteydi.

‘Satışlar sınırlı kalır’

Üzeyir Doğan, Dünya’daki yazısında, piyasaların yeni hükümete açtığı krediyi en azından bir süre daha devam ettireceğini söyledi: ”Bu da borsada satışların bir süre kar realizasyonu boyutunda sınırlı kalacağını işaret ediyor.”

Doğan, ekonomi yönetiminin ‘doğruları’ yapabilmesi halinde borsada potansiyelin yüksek olduğunu ve ‘geç’ kalınmadığını belirtti: ”Borsa İstanbul’da son haftalardaki yükselişe rağmen hem kendi geçmiş değerlemeleri hem de emsalleriyle kıyasladığımızda ıskontonun hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomi yönetiminde doğruları yapabilirsek potansiyelin halen oldukça yüksek olduğunu yani çok da geç kalınmadığını gösteriyor.

BIST 100 Endeksi’nde yılbaşında başlayan ve düne kadar devam eden düşüş trendi 5200 civarında bulunuyor. Buranın üzerinde gerçekleşen her kapanış yeni zirve beklentisini kuvvetlendirecektir. 5700 civarındaki eski zirve ve buranın üzerinde orta vadede 6500 civarı gündeme gelebilecek ilk rakamlar konumunda.”