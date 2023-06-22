Faiz piyasaya yetmeyince Mehmet Şimşek topa girdi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 15’e çekmesine rağmen döviz kurları artınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devreye girdi. Faiz kararında ‘öngörülebilirliği’ vurgulayan Şimşek, ‘serbest piyasa’ sözü verdi.

Mehmet Şimşek. (AA)

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.

Beklenenin altında görülen bu artışla birlikte kur da yükselişe geçti, dolar 24, avroysa 26 lirayı aştı.

Gelişmelerden sonra Mehmet Şimşek’ten de Twitter’da açıklama geldi. Şimşek büyümenin önkoşul olduğunu yazdı.

‘Öngörülebilirliği’ vurgulayan bakan, “Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir” diye ekledi.

‘Öngörülebilirlik’ vurgusu

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik…

*Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır.

*Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

*Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,

-Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,

-Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır.

*Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk Lirası’nın yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.

*Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

Faiz kararı neye dayanıyor?

*2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli, teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek.