Merkez Bankası’ndan ‘beklenen’ faiz artışı geldi

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra beklenen faiz artışı geldi. Merkez Bankası (MB) 650 baz puan artışla politika faizini yüzde 15’e çıkardı.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, bugünkü toplantıda da Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu.

Beklentiler

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 15-40 arasında rakamlar dillendiriliyordu.

Bank of America ve Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyordu. Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılmasını bekliyordu. Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25’ti. Moody’s de politika faizini yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyordu.

Uluslararası banka ve kuruluşlardan en düşük tahminiyse Bloomberg Economics’ten gelmişti. Bloomberg Economics, faizin yüzde 15’e çıkarılacağını tahmin ediyordu.

İndirim döngüsü

MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından faiz oranı yüzde 14’e çekilmiş ve Ocak 2022 itibariyle indirime ara vermişti.

Daha sonra MB, Ağustos 2022’de yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

22 Ekim 2022’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız” demişti.

Kasımdaysa faiz 150 baz puan daha düşürülerek yüzde 9’a yani ‘tek haneye’ çekilmişti.

Bir süre yüzde 9’da kalan faiz, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 8,5’e indirildi.

Sonraki dört aydaysa faiz sabit bırakılmıştı.