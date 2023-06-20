‘Faiz toto’da tahminler gelmeye devam ediyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini kaydetti.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

BloombergHT’nin haberine göre Moody’s yayımladığı raporda MB’nin, politika faizini yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verdi.

Ayrıca raporda para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda MB’nin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

Kurum son bir yıl içindeki düzenlemelere de değindi. Başta bankacılık sektörünün karlılığını etkileyenler olmak üzere, önlemlerin büyük bölümünün kademeleri olarak kaldırılmasının beklendiği belirtildi.

Diğer kuruluşların beklentisi ne?

Bank of America ve Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyor. Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılmasını bekliyor. Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25.

Uluslararası banka ve kuruluşlardan en düşük tahminiyse Bloomberg Economics verdi. Bloomberg Economics, bu haftaki toplantıda faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Bloomberg’e göre bu hamle, eski ekonomi politikasından uzaklaşmanın bir başlangıcı olacak.