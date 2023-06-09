Bank of America’dan TL yatırımı için dört kriter

Bank of America (BofA) Türk varlıklarına yatırımın değerlendirilmesi için dört kriter belirledi. Bunlar arasında politika faizinin yüzde 40’a, dolar/TL‘nin 25’in üstüne çıkarılması da var.

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BofA stratejistleri, piyasaya müdahalelerin kaldırılması halinde Türk varlıklarına yatırımı değerlendiriyor. Stratejistler, belirledikleri dört kriterin sağlanması halinde, TL’de uzun pozisyon açmayı ya da 10 yıl vadeli tahvilleri almayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Yüzde 40 faiz

Stratejistlerin dün yayımladıkları nota göre ilk olarak iç talebin zayıflamasını sağlamak için Merkez Bankası politika faizini yüzde 40’a kadar çıkarmalı. Böylece cari denge sürdürülebilir bir seviyeye gelebilir.

Dolar/TL 25 üstü

İkinci kriter dolar/TL kurunun 25’in üstünde olması. Üçüncü kriter, kurumların dolar alımlarına yönelik kısıtlamaların ve döviz piyasasına yönelik müdahalelerin kaldırılması. Dördüncüyse dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması gösterildi.