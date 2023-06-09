Dolar ve avroda rekor serisi devam

Dolar ve avro kuru, haftanın son iş gününde de açılışta rekor tazeledi.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kur adeta serbest bırakıldı.

Dün doların satış fiyatı 23,38 lira, avronun satış fiyatıysa ise 25,18 liraya kadar yükselmişti.

Bugünse açılışta bu seviyeler de aşıldı.

Saat 09:08 itibariyle dolar/TL kuru 23,49 seviyesinde. Avro/TL’yse 25,33’ten işlem görüyor.