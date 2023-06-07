Ekonomistlerden ilk kur yorumları: Yavaş salın

Dolar ve avro kurunun Türk Lirası karşısında bugün yüzde 5’ten fazla değer kazanmasının ardından ekonomistler, iktidarın önceki politikalarını hatırlattı.

Dolar ve avro TL karşısında tarihi zirveyi yeniledi. (AA)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan Dolar/TL gece saatlerinde sığ piyasalarda 22,33’ü görmüştü. Piyasaların açılmasıyla birlikte kur 22,85 seviyesine fırladı. Saat 09:10 itibariyle dolar/TL 22,73 seviyesinde.

Avro/TL tarafındaysa 24 sınırı aşıldı. Kur şu an 24,47 seviyesinde.

Kurdaki bu gelişmelerin ardından ekonomistlerin yorumları da gündem oldu. Twitter’dan kurdaki artışı değerlendiren bazı ekonomistler şunları yazdı:

Bütün o palavralar kapaklar açıldığında böyle ortaya çıkabilecek tabloyu saklamak için atıldı.

Ülkenin milyarlarca dolar döviz rezervleri berbat politikaların sonuçlarını örtülemek için eritildi… pic.twitter.com/tP4dA2774S — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) June 7, 2023

Top yere düşmeden sekmez …! — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2023

USDTRY 22.80

Baraj toptan açıldı belli ki

1 TL'lik spike hoş değil

Yavaş salın, ipi yavaş pic.twitter.com/MQ68wiZ5Tx — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) June 7, 2023

Bu sabah itibarıyla Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri dolar kurundaki artış yüzde 213 oldu. pic.twitter.com/A6Sh8c5sfY — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 7, 2023

Bir hafta sonra kur 23’e “düşerse” sevinir miyiz? pic.twitter.com/ET1871ZWx8 — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) June 7, 2023