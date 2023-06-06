JP Morgan’ın beklentisi: MB, faizi yüzde 25’e çıkarabilir

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan, Merkez Bankası’nın (MB) haziran toplantısında politika faizini yüzde 25’e yükseltmesinin ‘olası’ olduğunu belirtti.

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Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek’e geçmesinin ardından yabancı kurumların politika faizine ilişkin sert artış beklentileri de birbirini izliyor.

SocGen‘in ardından JP Morgan da MB’den haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördü.

Bloomberg’e göre bankanın bilgi notunda MB’nin 22 Haziran’daki para politikası toplantısında veya ‘belki daha da erken bir tarihte’ politika faizini yüzde 25’e yükseltebileceği belirtildi.

Bilgi notunda yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahmininde değişikliğe gidilmedi.