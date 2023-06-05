Fransız bankadan dolar/TL için kısa pozisyon önerisi

Fransız banka Societe Generale, ‘carry trade’ pozisyonlarında yüzde 10 kar hedefiyle dolar/TL’de kısa pozisyon açılmasını önerdi.

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‘Carry trade’, yatırımcıların düşük faiz getirisi olan ülkelerin para birimleri cinsiden borçlanıp yüksek getirili gelişmekte olan ülke (EM) para birimlerine yatırdıkları işlemlere deniyor. Bu işlemlerde, düşük faizli ülkeden borçlanarak, yüksek faizli ülkeye yatırımla kar hedefleniyor.

Doların yükselmesiyle gelişen ülke para birimleri için carry trade cazibesi de gerilemişti. Ancak küresel faiz oranlarının tepe seviyelerine yaklaştığına dair sinyallerin artması, yatırımcıların ilgisinin canlanmasına neden oldu.

Bloomberg’in ‘EM-8 Carry Trade’ endeksi de yılbaşından bu yana yükselişte.

Endeksin izlediği para birimleri arasında Türk Lirası ve Brezilya Reali, Meksika Pezosu, Hint Rupisi, Endonezya Rupisi, Güney Afrika Randı, Macar Forinti ve Polonya Zlotisi olarak sıralanıyor. Ama uzmanlar belirsizlik nedeniyle TL’yi önermiyordu.

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin belli olmasıyla Societe Generale, üç aylık dönemde carry pozisyonlarında yüzde 10 kar hedefiyle dolar/TL’de kısa pozisyon açılmasını önerdi.

Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının düşmesini bekleyen yatırımcıların kullandığı bir strateji.

Faiz beklentisi

Bankanın analizinde Türkiye’de ekonomide ortodoks politikalara dönme ihtimalinin ‘liranın carry cazibesini artıracağı’ öngörüldü. Analizde dolar/TL’de 20,88’den kısa pozisyon açılması, 23 seviyesindense zarar-kes yapılması tavsiye edildi.

Bloomberg HT’nin haberine göre kurum, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini bekliyor.