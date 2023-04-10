‘Carry trade’ geri dönebilir: Faiz farkından kar edecekler

Ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıklarından kar elde etmeyi hedefleyen ‘carry trade’ işlemler geri dönüyor. Bloomberg endeksinde üç yıllık düşüş trendinin kırıldığı görülüyor.

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‘Carry trade’, yatırımcıların düşük faiz getirisi olan ülkelerin para birimleri cinsiden borçlanıp yüksek getirili gelişmekte olan ülke (EM) para birimlerine yatırdıkları işlemlere deniyor. Bu işlemlerde, düşük faizli ülkeden borçlanarak, yüksek faizli ülkeye yatırımla kar hedefleniyor.

Doların yükselmesiyle gelişen ülke para birimleri için carry trade cazibesi de gerilemişti.

Ancak küresel faiz oranlarının tepe seviyelerine yaklaştığına dair sinyallerin artması, yatırımcıların ilgisinin canlanmasına neden oldu.

Bloomberg’in ‘EM-8 Carry Trade’ endeksi, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Böylelikle üç yıllık düşüş trendi kırıldı ve 2021’den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

Endeksin izlediği para birimleri arasında Türk Lirası ve Brezilya reali, Meksika pezosu, Hint rupisi, Endonezya rupisi, Güney Afrika randı, Macar forinti ve Polonya zlotisi olarak sıralanıyor.

NatWest Markets yatırım bankası stratejisti Eimear Daly, “Sanılanın aksine, marttaki finansal piyasa oynaklığı, gelişen piyasalardaki carry işlemlerini yeniden canlandırmak için bir fırsat yaratmış olabilir. ABD’nin carry cazibesi muhtemelen sınırlanacağına göre, yatırımcılar yüksek getirili, gelişen ülke para birimlerine dönme eğilimine girecektir” dedi.

Uzmanlar, Brezilya, Meksika, Hindistan, Çekya ve Polonya’nın cazip olduğunu belirtiyor.