Yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul’u radarına aldı

Oynaklığın arttığı Borsa İstanbul için uzmanlar, “Yabancılar Türk varlıklarını radarlarına almaya başladı. Seçim belirsizlikleri de piyasalarımızın toparlanma çabasını zayıflattı” yorumunu yapıyor.

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Geçen yıl yaklaşık yüzde 200 getiri sağlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2023’e zayıf bir başlangıç yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasıysa borsa, düzenleme ve desteklerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

‘Belirsizlikler piyasalarımızın toparlanma çabasını zayıflattı’

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, son aylarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşanan gelişmelerin piyasaların dengesini bozmaya devam ettiğini söyledi.

Depremlerin makroekonomik verilerdeki toparlanma beklentilerini ötelediğini aktaran Doğan, “Bu durum Borsa İstanbul kanadında volatilite yaşanmasına neden olurken, seçimin yaklaşmasının getirdiği belirsizlikler de piyasalarımızın toparlanma çabasını zayıflattı” dedi.

Doğan, ABD’de başlayıp Avrupa’ya sıçrayan banka krizlerinin, dışarıdan beklenen desteğin önüne geçtiğini belirterek, üst üste gelen bu olumsuzlukların Borsa İstanbul’un yukarı yönlü hareket isteğini baskıladığını söyledi. Doğan, BIST 100 endeksinde 5000 puanın altında ‘ucuzluk algısı’ nedeniyle alımların geldiğini aktardı.

Seçim ve diğer negatif etkenlerin belirli bir süre dahilinde gündemde kalacağını öngördüklerini ifade eden Doğan, “Özellikle yılın ikinci yarısında yurt dışında ve yurt içinde daha öngörülebilir bir atmosfer oluşacağını ve bu nedenle önümüzdeki birkaç ay Borsa İstanbul’da kısa vadeli volatilite çok yükselse de orta vadede endeksin bu sıkışmışlıktan kurtularak kendine yeni bir trend oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.

Alnus Yatırım direktörü: Düzenlemeler yukarı yönlü destekledi

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da depremler sonrası gelen düzenlemelerin etkisinin kısa vadede borsaya olumlu yansıdığını belirtti.

Volkan Dükkancık, seçim sonuçları ve sonrasında izlenecek ekonomi politikalarına yönelik senaryoları dillendirilmeye başlayan yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına değinirken, bu durumun yabancıların yavaş yavaş Türk varlıklarını radarlarına almaya başladığına işaret ettiğini söyledi.

Dükkancık, şunları kaydetti: “Seçime kadar olan süreçte hem hisse hem de tahvil piyasasındaki yabancı alım-satımlarını yakından izleyeceğiz. Yurt dışı ve yurt içinde çok bilinmeyenli bir denklem sürecine girdiğimiz bu dönemde, özellikle hisse senetleri piyasasında temkinli bir iyimserlik içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün.

BIST 100 endeksinde 5000 puan üzerinde kalındıkça bir önceki zirve seviyesi olan 5700’ün hedef konumda olmayı sürdüreceğinden bu aşamada portföylerin yüzde 50’sinin hisse senetlerinde değerlendirilmeye devam edilebileceğini düşünüyoruz.”

Reuters da çok sayıda yabancı yatırımcının seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacağını yazmıştı.