Yabancı finans yöneticileri uzun bir aradan sonra Türkiye’de

Çok sayıda yabancı yatırımcı, seçimlerin Türkiye finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacak.

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Yatırımcılar son yıllarda neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin iyi bir fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacak.

Konuya yakın yatırımcılar ve bankacılara göre, İspanyol BBVA ve Fransız BNP Paribas’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda büyük finans kuruluşu yetkilileri, mevcut ekonomi yönetimi, muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla görüşecek.

Anketler ‘Kılıçdaroğlu’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yükselen enflasyona rağmen faiz indirimleri gibi alışılmışın dışındaki politikaları sonucunda, piyasalar büyük ölçüde devlet kontrolüne bırakıldı ve son beş yılda çok sayıda yabancı yatırımcı Türk piyasalarından çıktı.

Ancak 11-12 Mart’ta yapılan anketler millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında 10 puan ileride olduğunu göstermişti.

1,5 trilyon doları yönetiyor

Reuters’a konuşan kaynaklar, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ziyaretlerinin ve telekonferans görüşmelerinin son haftalarda arttığını söyledi. Görüşmeler nisanda devam edecek ve geçmiş yıllara göre çok daha fazla ilgi görüyor.

Konuya yakın bir kaynak, BBVA’nın düzenleyeceği ziyarete katılacak müşterilerin gelişmekte olan piyasalarda yaklaşık 1,5 trilyon dolar tahvil varlığı bulunduğunu söyledi.

Aynı kaynak, muhalefet seçimini kazanırsa, “Kısa sürede büyük faiz artışına gidilme ihtimali var. Yatırımcılar kimin kazanacağını, kimin başlıca pozisyonlara getirileceğini ve programın ne olacağını anlamaya çalışıyor” dedi.

BBVA’nın Türkiye birimi Garanti BBVA toplantıyla ilgili yorum yapmadı, Fransız BNP’nin çoğunluk hissedar olduğu TEB ise BNP’nin yatırımcı toplantılarının önümüzdeki haftalarda düzenleyeceğini teyit etti.

Yabancılar sıfırladı

Hazine verilere göre, TL cinsi tahvil piyasasındaki yabancı payı beş yıl önceki yüzde 25’e yakın rekorlarından şu anda yüzde 1’in altına düştü. Yabancılar benzer şekilde hisse senedi gibi piyasalarda da payını azalttı. Bu değişime Türkiye’nin uyguladığı alışılagelmişin dışındaki politikalar neden oldu.

Muhalefet gelirse ne olur?

Bazı analistler, muhalefetin cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini kazanması halinde TL’nin değer kazanacağını öngörseler de, bazıları muhalefetin olası seçim zaferi sonrasında uygulanabilecek parasal sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını da tahmin ediyor.

Analistler ayrıca, 2021 sonundan bu yana uygulanmaya başlanan sayısız düzenlemenin, Merkez Bankası ve diğer kurum ve bakanlıklarda beklenen yönetim değişikliklerinin geçiş sürecini zorlaştıracağı görüşünde.

Citi’den iki günlük toplantı

ABD’li Citi, ay başında İstanbul’da tahvil ve hisse senedi yatırımcılarıyla iki günlük yatırımcı toplantısı düzenlediğini açıkladı. Toplantının ardından paylaşılan notta banka yatırımcıların, seçim sonuçlarına dair ‘gergin’ olsalar da ‘olumlu değişimler için umutlu’ olduklarını belirtti.

Toplantılarda yer alacak bir Türk bankacıysa “Yatırımcılarda son dönemde Türkiye’ye yönelik bir ilgi oluştu. Düzenlenecek toplantılarında katılacak yatırımcıların bu ilgisinin yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceğiz” dedi.

Doğrudan yatırım

Planlanan bir dizi diğer toplantıya dair bilgi sahibi bir başka kaynak, batılı yatırımcıların alışılagelmiş tarzdaki toplantılarına ilave olarak Körfez bölgesinden de yatırımcı toplantısı için bu kez ilgi gördüklerini belirtti. Kaynak bu grubun farkının ‘doğrudan yatırım’ odaklı olmasını söyledi.

‘Türkiye yıldız olabilir’

Reuters’a konuşan ve yakında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Batılı bir yabancı yatırımcı muhalefetle kapsamlı olarak görüşmeyi istediklerini, aynı zamanda Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşme planladıklarını belirtti.

Yatırımcı, “Türkiye’nin dengi pazarlar arasındaki ‘zayıf’ pozisyonunu yeniden gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir. Eğer gelişmekte olan pazarlardan bu yıl bir yıldız çıkacaksa, o da Türkiye olur” dedi.

Merkez Bankası, yatırımcı toplantılarına dair Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.