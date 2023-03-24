İYİ Partili Bilge Yılmaz ekonomi koltuğuna talip

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, olası bir iktidar değişimi sonrasında ekonomi koltuğuna talip olduğunu söyledi. Yılmaz’ın ekonomiye dair görüşleriyle millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Fotoğraf: İYİ Parti

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, millet ittifakının seçimleri kazanması halinde ekonomi koltuğunun Ali Babacan yerine İYİ Partili Yılmaz’a verilebileceğini yazmıştı. Analizde Yılmaz’ın Erdoğan sonrası ekonomide ‘devrim’ vadettiği yazıldı. Yılmaz da bu haberi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Yılmaz, ekonomi koltuğuna ekibiyle birlikte aday olduğunu söyledi.

Ancak Yılmaz’ın görüşleri, CHP’nin son zamanlarda öne sürdüğü kamucu söylemlerle örtüşmüyor.

Örneğin millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öne çıkardığı meselelerden birisi kamu-özel işbirliği projeleri ve bunlara verilen garantiler.

Bu projelere 2012-2021 yılları arasında KÖİ (kamu-özel işbirliği) projelerine toplam 16 milyar 529 milyon dolar borç üstlenim garantisi verildiği ortaya çıkmıştı. Vatandaş, bu projelerle yapılan köprü ve otoyollardan ‘geçmeden’ para veriyor. CHP, bu projelerin sonlandırılması ve kamulaştırılmasını savunuyor.

İYİ Partili Yılmaz, konuyla ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti: “Bu yükümlülükler ekonomik açıdan mantıklı ve makul gözükmüyor. Ama devletin ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Siz bir anlaşma imzalamışsınız, ‘Bu anlaşma iyi durmuyor, biz bunu tanımıyoruz’ diyemezsiniz.”

İYİ Parti’nin ekonomi belgesinde bu projelerle ilgili süreçlerin 12 ay içerisinde Sayıştay denetimine tabi tutulacağı ve hukuksuzluk tespit edilmesi halinde mahkemelere başvurulacağı açıklanmıştı.

418 milyar dolar anlaşmazlığı

Diğer yandan Kılıçdaroğlu, ‘AKP döneminde sermayeye aktarıldığını’ söylediği 418 milyar dolarla ilgili ısrarcı. CHP lideri seçimleri kazanırsa bu parayı alacağını net bir şekilde belirtiyor. Ancak İYİ Parti’nin bu konuda farklı düşündüğü belirtiliyor. Hatta bu görüş farklılığıyla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı için başka adayları öne sürmesi arasında bağlantı kurulmuştu.

Diken’in 19 Ekim 2022 tarihli haberinde bir CHP’li kurmayın şu sözlerine yer verilmişti: “… çıkışlar bürokrasiyi, beşli çeteye yönelik çıkışlar da sermayeyi korkutuyormuş. Söylemlerimizi fazla soldan buluyorlarmış. Bize söylemlerimizi yumuşatma tavsiyesinde bulunuyorlar. Hatta ‘yumuşak geçiş’ diye bir şey uydurmuşlar, buna uygun bir de aday telkininde bulunuyorlar.”

Deneyimli ekonomi yazarı Serpil Yılmaz da AKP döneminde palazlanmış holdinglerin temsilcileriyle İYİ Parti yetkililerinin görüştüğünü öne sürmüştü. Yılmaz, görüşmenin İYİ Partili Koray Aydın’la iş insanı Mehmet Cengiz arasında olduğunu söylemişti.