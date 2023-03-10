Millet ittifakında ekonomiye Babacan düşünülüyor; MB için ‘genç aday’ hazır

Millet ittifakında 14 Mayıs’ta seçimlerin kazanılması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenebilir.

Ali Babacan. (AA)

AKP’nin kurucuları arasında yer alan, ekonomi ve diplomaside bakanlık dahil önemli görevler üstlenen Ali Babacan, Mart 2020’de DEVA Partisi’ni kurmuştu.

‘Babacan’a bağlı bir yapı’

Millet ittifakından dört üst düzey kaynağın Reuters ajansına verdiği bilgiye göre hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak Merkez Bankası başkanlığı için ‘genç’ bir aday da hazır.

İttifak yetkilileri piyasa dışı uygulamalara son verileceği, kurumlardaki hasarın onarılmasına odaklanılacağı ve bunun için izlenecek adımlar konusunda hemfikir.

Yetkililerden biri şunları söyledi: “Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama, Babacan’ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır… Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir.”

Başkan bir yetkili, Merkez Bankası’nın arka kapıdan kur kontrolü, enflasyona odaklanmayan faiz politikası, yarı serbest piyasa ekonomisi, Türk modeli ekonomi yönetimi, kurumlara krediye müdahale edilen yapı ve Türkiye Varlık Fonu’na müdahale edileceğini belirtti.

Aynı yetkili, “Çok fazla iş var. Bütün kurum başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor. Kurumlar çok zarar gördü. Bunların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

Merkez Bankası için genç aday

CHP’li bir yetkiliyse şunları söyledi: “Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. (Kemal) Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin Merkez Bankası başkanı ve Para Piyasası Kurulu üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten. Şu anda Merkez Bankası başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda.”

“Bağımsız bir Merkez Bankası olacak” diyen CHP’li yetkili, şöyle devam etti: “Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda DEVA Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı… Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız.”