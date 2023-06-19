‘Faiz toto’da en düşük tahmin Bloomberg’den

Bloomberg ajansının ekonomi bölümü, Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Bank of America ve Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyor. Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılacağını bekliyor. Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25.

Uluslararası banka ve kuruluşlardan en düşük tahminiyse Bloomberg Economics verdi.

Bloomberg Economics, bu haftaki toplantıda faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Bloomberg’e göre bu hamle, eski ekonomi politikasından uzaklaşmanın bir başlangıcı olacak.