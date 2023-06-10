Goldman Sachs: Faiz yüzde 40’a çıkmalı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre Türkiye’de olması gereken politika faizi oranı yüzde 40.

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Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Yeni ekonomi yönetiminin oluşması sonrası, yabancı bankaların MB’nin faiz politikasına dair raporları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, MB’den 22 Haziran’daki toplantıda faizleri yükseltmesini bekliyor.

Örneğin son olarak ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, MB’nin politika faizini haziranda yüzde 20, ağustostaysa yüzde 25’e yükselteceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs, Şimşek ve Erkan’ın atanmasıyla ilgili müşterilerine bir bilgi notu gönderdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bilgi notunda, Şimşek ve Erkan’ın atanması yeni yönetimde ‘para politikası ve mali politikalarda değişikliğe gidilmesi gerektiği anlayışının’ yer aldığını anlamına geldiği belirtildi.

Bilgi notunda, nasıl bir para politikası izleneceğinin şimdilik net olmadığı dile getirilirken, ‘tamamen ortodoks bir karar mercinin’ faizleri olması yere çıkarması gerektiği vurgulandı. Notta, ekonominin istikrar kazanması için ‘kura büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması’ ve bunun için de faizlerin yüzde 40’a yükseltilmesi gerektiği savunuldu.

Goldman Sachs’e göre bu sayede, kur ve enflasyon beklentileri sabitlendikten sonra yıl sonuna kadar faizi yüzde 25’e indirmek mümkün olabilir.

Politika faizi şu an yüzde 8,5 seviyesinde. MB’nin bir sonraki faiz kararı 22 Haziran’da açıklanacak.