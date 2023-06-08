Merkez Bankası’nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

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Kötü giden ekonomiyi toparlaması için ‘tam yetki’yle Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası koltuğuna Hafize Gaye Erkan’ı geçirmesi bekleniyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO’su Hafize Gaye Erkan atandı.

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’ysa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

İlk kadın başkan

41 yaşındaki Erkan, MB’nin en genç başkanı ve ayrıca kurumun ilk kadın başkan olarak da tarihe geçti.

Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü mezunu Erkan, finans alanında akademik çalışmalarına ABD’nin sayılı üniversitelerinden Princeton ve Harvard’da devam etti. Daha sonra uzun yıllar Goldman Sachs bankasında çalıştı. Erkan’ın özgeçmişinde ABD’deki bankacılık krizinin ortasında yer alan ‘First Republic Bank’ de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda düşük faiz politikası benimseye Merkez Bankası’nın Erkan’ın gelişiyle yaklaşımını değiştireceği düşünülüyor.