Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan’la görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan’la görüştü.

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Kötü giden ekonomiyi toparlaması için ‘tam yetki’yle Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Şimşek’in Merkez Bankası koltuğuna Hafize Gaye Erkan’ı geçirmesi bekleniyor.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un aktardığına göre Şimşek, Erkan’la görüştü. Reuters ajansı da ikilinin Ankara’da görüştüğünü bildirdi.

41 yaşındaki Erkan, MB’nin başına geçmesi halinde kurumun en genç başkanı olacak. Erkan ayrıca kurum tarihindeki ilk kadın başkan olarak da tarihe geçecek.

Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü mezunu Erkan, finans alanında akademik çalışmalarına ABD’nin sayılı üniversitelerinden Princeton ve Harvard’da devam etti. Daha sonra uzun yıllar Goldman Sachs bankasında çalıştı. Erkan’ın özgeçmişinde ABD’deki bankacılık krizinin ortasında yer alan ‘First Republic Bank’ de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda düşük faiz politikası benimseye Merkez Bankası’nın Erkan’ın gelişiyle yaklaşımını değiştireceği düşünülüyor.