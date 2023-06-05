Hafize Gaye Erkan’ın özgeçmişinde krizin göbeğindeki First Republic de var

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası başkanlığı için istediği öne sürülen Hafize Gaye Erkan’ın geçmişinde ABD’de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank da var.

Fotoğraf: Bloomberg

İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların uyarılarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor. Ancak Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” dedi ve ekonomi koltuğunu Mehmet Şimşek’e verdi.

Bloomberg, Şimşek’in ‘tam yetkili’ bir şekilde kabineye gireceğini yazmıştı. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi de Şimşek’in faiz ve Merkez Bankası konusunda güvence aldığını bildirmişti.

Şimşek’in Merkez Bankası koltuğuna Hafize Gaye Erkan’ı geçirmesi bekleniyor. 41 yaşındaki Erkan, MB’nin başına geçmesi halinde kurumun en genç başkanı olacak. Erkan ayrıca kurum tarihindeki ilk kadın başkan olarak da tarihe geçecek.

İktidar medyasında da Erkan’ın özgeçmişi dolaşmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Erkan, eğitimine Princeton’da devam etti. Daha sonraysa uzun yıllar Goldman Sachs bankasında çalıştı.

‘Batış’ deneyimi

Erkan’ın özgeçmişinde öne ‘çıkarılmamaya’ çalışan kısımsa First Republic Bank‘ta çalıştığı dönem. Zira Erkan’ın 2021 Aralık’a kadar çalıştığı bu kurum, ABD’deki bankacılık krizinin ortasında yer alıyor.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe’deki yazısında Erkan’ın First Republic’te yaşadığı ‘batış’ deneyiminin, iktidar medyasındaki ‘en genç finans profesörü’ gibi çelişkili bilgilerle gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Demiralp, yazısında ”Türk kamuoyu için birileri tarafından uygun görülmüş bu yaldızlama, yeni Merkez Bankası başkanı adayı hakkında iyi bir izlenim bırakmadığı gibi bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor” dedi.

FT’ye konuşan kaynaklara göre Erkan’ın çalıştığı ve ayrıldığı dönemde bankada yaşanan yönetim krizi, kurumun ‘dikkatini dağıttı’.

Bankanın 79 yaşındaki kurucusu Jim Herbert’in de aynı dönemde kurumdan uzaklaşması, bankayı ABD’deki faiz artışı dönemi öncesi risklere açık hale getirdi. Banka, Erkan sonrasında aylarca üst yönetici bulmakta zorlandı.

Bankada ‘iç mücadele’ olarak adlandırılan süreç sonrası Erkan, 10 milyon dolar tazminat alaral ayrıldı.