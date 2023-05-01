Bankacılık krizi: JP Morgan, First Republic’i satın alacak

ABD’de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank’in kapatıldığı ve varlıklarının JP Morgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi.

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Federal Mevduat Sigorta Fonu’ndan (FDIC) yapılan açıklamada, Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı’nın First Republic’i kapattığı belirtildi.

Bankanın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı (sigortasız mevduatlar dahil) ve varlıklarının çoğunun JP Morgan’a satılacağı aktarılan açıklamada, satışın FDIC’e 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, First Republic’in 13 Nisan itibarıyla 229,1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu dile getirildi.

El konulan bankanın sekiz eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JP Morgan’ın şubeleri olarak yeniden açılacak.

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD’de iki ay içinde iflas eden üçüncü banka.

First Republic Bank’in hisselerindeki değer kaybı, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşmiş, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş kaydetmişti.

Cuma yüzde 50’den fazla düşen hisse fiyatları, yılbaşından bu yana da değerinin yaklaşık yüzde 99’unu kaybetti.

Ne olmuştu?

Silikon Vadisi Bankası (SVB) mart başında iflas etti. Bu, 2008 krizinden beri en büyük banka iflaslarından biri olurken bankaya kayyım atandı. Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu. Bankanın iflas etmesinin ardından borsa yatırımcıları iki gün içinde 465 milyar dolarlık hisse sattı.

SVB haricinde Signature Bank da iflas etmişti.

ABD, yatırımcıların varlıklarının korunması için bir dizi önlem almıştı.

Ancak bu durum First Republic Bank’ın da iflasını engelleyememişti.