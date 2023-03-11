ABD’de Silikon Vadisi Bankası iflas etti: Kayyım atandı, kredi notu düşürüldü

ABD’de bulunan Silikon Vadisi Bankası (SVB) iflas etti. Bu, 2008 krizinden beri en büyük banka iflaslarından biri olurken bankaya kayyım atandı.

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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan SVB’ye kayyım atandığını bildirdi.

FDIC’den yapılan açıklamada, SVB’ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyım atandığı aktarıldı. Açıklamada, FDIC’nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB’nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

FDIC, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB’nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

SVB, bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de, SVB’nin kredi notunu düşürdü.

2008 krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından

SVB Financial Group’a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008’deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

Silikon Vadisi Bankası hakkında

1983’te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmış ve genellikle start-up’lara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda start-up’ların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.