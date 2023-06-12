Deutsche Bank, agresif ama aşırı olmayan faiz artışı bekliyor

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini bir ya da iki ay içerisinde yüzde 25 seviyesine çıkaracağını tahmin ediyor.

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Seçimden sonra kötü giden ekonomiyi toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirilmişti. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Yeni ekonomi yönetiminin oluşması sonrası, yabancı bankaların MB’nin faiz politikasına dair raporları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, MB’den 22 Haziran’daki toplantıda faizleri yükseltmesini bekliyor.

Örneğin son olarak ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, MB’nin politika faizini haziranda yüzde 20, ağustostaysa yüzde 25’e yükselteceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs de faizin yüzde 40’a çıkması gerektiğini belirtmişti.

Deutsche Bank da MB’nin haziran toplantısında faizde ‘agresif ama aşırı olmayan’ bir artışa gideceğini tahmin ettiğini belirtti.

1Bir-iki aya yüzde 25

Bloomberg’ün aktardığına göre Deutsche Bank’ın raporunda şunlar kaydedildi: “TL’deki hızlı değer kaybı, ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor. Diğer yandan hükümetin kredi büyümesinde çöküşe neden olmamak için bir denge sağlaması gerekiyor.”

Banka, üç faiz senaryosu paylaştı. Birinci senaryoya göre, faiz ilk seferde yüzde 25’e yükseltilebilir. İkinci senaryodaysa faiz, haziranda yüzde 18-20 seviyesine ve temmuzda yüzde 25 seviyesine artırılabilir.

Üçüncü senaryodaysa faiz yüzde 30’ün üzerine yükseltilebilir ama Deutsche Bank, bunun ne zaman olacağıyla ilgili tahmin paylaşmadı.