Asgari ücret iki günde 15 dolar eridi

İki gün önce açıklandığında 482 dolara denk gelen asgari ücret, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kurunun artmasıyla yaklaşık 15 dolar eridi. Asgari ücret saat 17:00 itibariyle 467 dolar.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Asgari ücret, 20 Haziran’da yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira yükseltilmişti. O gün 23,60 olan dolar/TL kuruna göre asgari ücret 482 dolara denk geliyordu.

Bugünse Merkez Bankası politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çıkardı. Piyasa aktörleri bu artışı yeterli bulunmayınca döviz kurları sert yükseldi. Saat 17:00 itibariyle dolar/TL 24,32, avro/TL 26,74 seviyesinde.

Son oranlara göre asgari ücret yaklaşık 467 dolara denk geliyor. Asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolardı.