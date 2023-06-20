Asgari ücretin seyri: ‘Şimdilik’ 482 dolar

Asgari ücret yeni zamla 482 dolar seviyesine çıktı. Ocaktaki zamla asgari ücret 455 dolar seviyesine çıkarılmış ama kurdaki artışla altı ayda 359 dolara kadar gerilemişti.

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Asgari ücret, ocaktaki zamla o günkü kurla 455 dolar seviyesine çıkmıştı. Bir süre dengede seyreden kur, seçim sonrası yükselişe geçince asgari ücret de 359 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Bugünkü zamla asgari ücret 482 dolar seviyesine taşındı. Ama ekonomistler, bu durumun geçici olduğunu ve dolar kurunun yükseleceğini belirtiyor.

Grafik: İris Cibre

Çalışanların neredeyse yüzde 70’inin asgari ücretli haline geldiği Türkiye’de Türk-İş’e göre mayısta yoksulluk sınırı 33 bin 750 TL oldu. Açlık sınırıysa 10 bin 360 TL. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetiyse 13 bin 440 TL olarak açıklanmıştı.