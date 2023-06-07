Asgari ücret 10 günde 46 dolar eridi

Seçimlerin sona erdiği 28 Mayıs’ta 425 dolar seviyesinde olan asgari ücret, kurdaki yükselişle 10 günde 369 dolara geriledi.

Fotoğraf: AA

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa iktidar, döviz kurlarını serbest bıraktı.

Dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı. Avroysa 25’i zorluyor.

Dolar kuru 28 Mayıs’ta 19,99 seviyesindeydi. O tarihte 8 bin 500 TL olan asgari ücretlinin maaşı 425 dolara denk geliyordu. Dolar/TL’nin 23’ü aşmasıyla bir asgari ücretlinin maaşı da dolar bazında eridi ve 369 dolar oldu.