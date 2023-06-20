Asgari ücrete yüzde 34 zam: Net 11 bin 402 lira

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısından sonuç çıktı. Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi.

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Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını dün yapmış ama herhangi bir rakam konuşulmamıştı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in başkanı Ergün Atalay, dün akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Bu görüşme trafiği sonrası komisyon bugün üçüncü toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının ardından şunları kaydetti:

“2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002’ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık.”

Bakan ayrıca geçen altı ayda 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin önümüzdeki altı ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edileceğini söyledi.

Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter’dan yayınladığı mesajda asgari ücretin ‘uzlaşı kültürü’ içerisinde belirlediğini söyleyerek şunları kaydetti: “Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.”