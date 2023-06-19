Asgari ücrette ikinci toplantı: Rakam yok ama TL konuşulacağı kesin

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıdan sonuç çıkmadı.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ilk toplantısından. Fotoğraf: AA

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını bugün yaptı. Komisyonda işveren temsilcileri, işçi temsilcileri ve kamu temsilcileri bulundu.

Toplantıdan sonra işçi temsilcisi Türk-İş adına konuşan genel mali sekreter Ramazan Ağar, kamuoyunda yürütülen “Asgari ücret şu kadar dolar olmalı” tartışmasının doğru olmadığını belirterek asgari ücretin TL olarak konuşulduğunu dile getirdi.

Ağar ayrıca toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını belirtirken, önümüzdeki hafta sonuca ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Komisyon, ilk toplantısını 13 Haziran’da yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 gün önceki açıklamasında asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirmişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’sa ilk toplantının öncesinde “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” demişti.

İşçi tarafı masadan kalkmıştı

Geçen yıl aralıkta, 2023 için geçerli asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve kamu temsilcileri müzakereleri sürdürürken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların dönemin çalışma bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, yeni asgari ücreti Bilgin ve Akkol’la birlikte duyurmuştu. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmamıştı.

Asgari ücret şu an 8 bin 500 TL.