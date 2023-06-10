Asgari ücrette komisyon öncesi ‘uzlaşma’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirdi.

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Yılmaz, asgari ücretle ilgili şunları dedi: “Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak.”

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran’da toplanacak.

İşçi tarafı masadan kalkmıştı

Geçen yıl aralıkta, 2023 için geçerli asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve kamu temsilcileri müzakereleri sürdürürken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların dönemin çalışma bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, yeni asgari ücreti Bilgin ve Akkol’la birlikte duyurmuştu. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmamıştı.

Asgari ücret şu an 8 bin 500 TL.