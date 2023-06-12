Asgari ücret: Patron tarafı dolar bazlı zamma karşı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret için 500 dolar beklentisiyle ilgili, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’ndeyiz, asgari ücret başka para birimleriyle belirlenmiyor” dedi.

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Akkol, asgari ücrete zam görüşmeleri başlamadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti. Akkol, süreci bayrama kadar tamamlamak istediklerini söyledi.

Önceki çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin’in, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğine dair sözleri hatırlatılan Akkol, şunları dedi:

*Bayrama kadar tamamlamak istiyoruz. Bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu ama baştan sona dinlediğimizde ücretin dolara endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

*Temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ndeyiz, başka para birimleriyle belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. 100’den fazla parametre değerlendirilecek. İyi niyet var, onun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşüş trendinde, buna rağmen ara zam olması görüşündeyiz. Çalışanı da işvereni de dikkate alacağız. TL konuşacağız her zamanki gibi.

Asgari ücret beklentileri

Eski bakan Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylerken, ihracatçılar 300-400 dolar aralığında bir beklentileri olduğunu belirtmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de dolar bazında güncellemeye karşı çıkmış, “İlk altı aylık TÜFE esas alınarak yapılmasının makul olacağını öngörüyoruz” demişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirmişti.