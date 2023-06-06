İhracatçıların asgari ücret beklentisi 300-400 dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’ye göre asgari ücret 300-400 dolar arasında olmalı.

Gültepe’nin savunduğu gibi asgari ücret 300 dolar olarak hesaplanırsa şu anki kura göre 6 bin 450; 400 dolar olarak hesaplandığında da 8 bin 600 lira olması gerekiyor.

Kamu işçilerine zam teklifi yüzde 30. (AA)

Asgari ücret 8 bin 506 TL. Eski çalışma bakanı Vedat Bilgin, temmuzda planlanan zam sonrası asgari ücret beklentisinin 500 dolar civarında olduğunu söylemişti. Bakanın bu rakamı verdiği 8 Mayıs’ta 500 dolar 9 bin 750 liraya denk geliyordu, bugünse 10 bin 750 lira.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe’yse yeni bir rakam telafuz etti. Habertürk’te konuşan Gültepe şunları söyledi:

*Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz. 500’ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor, aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil.

*Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda. 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım.

*SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir. Asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacaksa ihracatçıyı koruyacak uygulamalar ortaya konması lazım aksi taktirde büyümeyi değil küçülmeyi konuşmaya başlarız.